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كيف افتتح سعر "الدولار الأسود" اليوم؟

منذ ساعتين
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الجمعة، ما بين 42800 و43000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أصدر بيانًا منذ يومين، بعد الارتفاع الجنوني للدولار، أشار فيه إلى أنّ هذا الارتفاع ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.

أضاف: “هذا الارتفاع سبب تضخمًا في الأسواق، مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار. بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرر ما يلي:

أولًا: رفع سعر sayrafa ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل ل.

ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ ل ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر”.

 

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