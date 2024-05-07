كيف ردّ "حزب الله" على استهدافات الاحتلال للمدنيين والبيوت الآمنة في الجنوب؟

صدر عن “حزب الله” بياناً جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قام مجاهدونا اليوم الثلاثاء 07-05-2024، باستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة”.

فيما أعلن “حزب الله” في وقتٍ سابق من اليوم، تنفيذ “هجوم جوي بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح، ما أدّى إلى إصابتهم بدقّة وأوقعتهم بين قتيل وجريح”.‏

كما أعلن عن “طائرات أخرى استهدفت إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموّضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها”، بالإضافة إلى استهداف “جنود ‏العدو في موقع الراهب أثناء تحركهم داخل إحدى الدشم بالأسلحة الصاروخية”.

إلى ذلك، هاجم الحزب التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا.