الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟

منذ ساعة واحدة
الليرة

الليرة

A A A
طباعة المقال

شملت موازنة العام 2022 التي أقرّها مجلس النواب، زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، بمعدل مرتين على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.

وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.

ووفق الأرقام، فإنّ الموظف الذي يبلغ راتبه الأساس 2 مليون ليرة، سيُصبح 4 مليون ليرة، بينما الموظف الذي يصل أساس راتبه إلى 5 مليون ليرة، سيُصبح 10 مليون ليرة لبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج عدوان
    عدوان: الأرقام الواردة في الموازنة وهمية
    سيمون أبي رميا
    أبي رميا: اتهام التيار بالسعي للفراغ مرفوض
    الناجي من زورق الموت زين الدين
    زورق الموت.. حقائق صادمة يكشفها أحد الناجين لصوت بيروت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أجسام مضيئة فوق سماء لبنان
    بالفيديو: أجسام غريبة فوق عدد من المناطق اللبنانية
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    بُشرى من فياض: قد نصل إلى تغذية بين 8 و10 ساعات
    الليرة
    كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟