كيف سيكون الطقس اليوم وفي الأيام المقبلة؟

يعود الاستقرار التدريجي اليوم الى الأحوال الجوية ويستمر غدا والسبت قبل ان يتاثر لبنان بمنخفض جوي ممطر يوم الاحد فيما الحرارة مستقرة نسبياً.

تفاصيل طقس اليوم الخميس على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٥ درجة، بقاعا بين ٩ و ٢٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٩ درجة

٢- مشمس الى غائم جزيا مع احتمال خفيف لأمطار رعدية متفرقة.

٣- الرياح شمالية٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: طقس مستقر جميل قليل السحب وتتراوح الحرارة على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٨ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ٩ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٩ درجة.

السبت: طقس مستقر غائم جزئيا يتحول الى متقلب ليلاً وتتراوح الحرارة على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٨ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ٩ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٩ درجة.