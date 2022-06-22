كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟

يشهد لبنان قبل ظهر اليوم بعض التقلبات الجوية الضعيفة تؤدي الى احتمال خفيف لبعض الرذاذ او الامطار الخفيفة والمحلية خصوصا في الجنوب ليستقر الطقس مجددا تدريجيا بعد ظهر الغد ويتحول بعدها الى حار الخميس والجمعة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٨ درجة، بقاعا بين ١٢ و٣١ درجة، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٤ درجة.

٢- الجو: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات واحتمال رذاذ محلي قبل الظهر خصوصا في الجنوب

٣- الرياح: غربية نشطة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٦ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الجمعة: طقس مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا ١٧ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.