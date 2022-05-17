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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

17 - مايو - 2022
الطقس

الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا من دون تعديل في درجات الحرارة، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات و سوء الرؤية.
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18و 27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ويتكون الضباب على المرتفعات ما يؤدي الى سوء الرؤية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا دون تعديل في درجات الحرارة، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات و سوء الرؤية.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و رياح ناشطة.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.
– الانقشاع: متوسّط الى سيء أحيانًا بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85%.
– حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 5,37
– ساعة غروب الشمس: 19,34

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