كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان اليوم طقس ربيعي حار بشكل تدريجي مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حارة وفوق معدلاتها الموسمية غدا ومطلع الأسبوع المقبل نتيجة كتل حارة ستؤثر على لبنان.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٣ و٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٦ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: جنوبية شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: طقس مستقر ومشمس اجمالا ودرجات الحرارة ترتفع لتتراوح بين ١٨ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

السبت: طقس مستقر ومشمس اجمالا ويتخلل الجو سحب عالية ودرجات الحرارة ترتفع لتتراوح بين ١٨ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣٣ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.