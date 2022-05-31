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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

31 - مايو - 2022
الطقس

الطقس

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طقس ربيعي حار نهارًا يستمر اليوم مع بقاء الحرارة فوق المعدلات الموسمية نتيجة كتل حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان لتنحسر غدًا الأربعاء مع إنخفاض الحرارة بحدود ٢ إلى ٣ درجات وتعود حول معدلاتها…

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٠ و٣١، بقاعًا بين ١٧ و٣٤ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٦ و٢٨ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الأربعاء والخميس: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي على الجبال الغربية، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلًا، بين ١٤ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

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