كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس متقلب وممطر أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة نتيجة، وذلك تأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود ويستمر لغاية ظهر غد الأربعاء بفعالية ضعيفة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٣ و٢٧ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٠ درجة.

٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال أمطار محلية

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط خصوصا في الشمال، على الحبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٥ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: طقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال خفيف لزخات مطر خصوصا على الجبال الشمالية ليتحول الطقس بعدها تدريجيا الى مستقر. أما درجات الحرارة فتتراوح بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، ١٣ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الخميس: عودة الاستقرار التام والطقس قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلا، ١٣ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.