كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس اعتيادي اليوم وفي اليومين المقبلين مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. ويتوقع أن يتعرض لبنان لبعض التقلبات الجوية الضعيفة بين مساء الثلاثاء والأربعاء تؤدي الى احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية خصوصا في الجنوب.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٥ و٣٣ درجة، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٥ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس اعتيادي قليل السحب مع ضباب محلي. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الثلاثاء: طقس متقلب وغائم جزئيا مع ضباب محلي واحتمال زخات مطر محلي مساء خصوصا في الجنواب. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/.