الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منذ 7 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24و 32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية و رياح ناشطة احيانا، مع تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل في درجات الحرارة و رياح ناشطة احيانا، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية و رياح ناشطة احيانا ، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة ، في الداخل من 16 الى 31 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.
– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 85 %.
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 5,32
– ساعة غروب الشمس: 19,52

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