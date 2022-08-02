الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب جدا على الساحل، ومن المتوقع ان يستمر في الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا، لتعاود الارتفاع جبلاً وبقاعاً بدءاً من يوم غد الأربعاء، نتيجة تدفق كتل حارة شرقي البلاد، والرطوبة السطحية تزيد من الشعور بالحرّ.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٨ درجة.
٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح : غربية ضعيفة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الاربعاء : طقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية الى جنوبية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس : طقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال ترتفع درجات الحرارة وتتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلا ٢١ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

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