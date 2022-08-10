كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس صيفي مريح على لبنان هذا الاسبوع مع بقاء الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط بالاشارة الى احتمال تساقط مطر خفيف محلي او رذاذ قبل ظهر اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبال الغربية.

طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣١ درجة بقاعا بين ١٦ و٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و٢٥ درجة.

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلّي

٣- الرياح: جنوبية غربية وتنشط خصوصاً في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر مائج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس صيفي مريح غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ صباحاً، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط خصوصاً على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: طقس صيفي مريح غائم جزئيا مع تشكل ضباب، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.