الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منذ 3 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس صيفي مريح هذا الأسبوع مع بقاء درجات الحرارة مستقرة والرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط مع تشكل ضباب على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و٣٤ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين ١٦ و٢٥ درجة.
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: جنوبية غربية وتنشط خصوصا في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مائج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: طقس صيفي مريح وغائم جزئيا مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تبقى مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر. أما الرياح فجنوبية غربية ضعيفة وتنشط خصوصا على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

السبت: طقس صيفي مريح وغائم جزئيا مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تبقى مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، ١٧ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر. أما الرياح فغربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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