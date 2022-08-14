كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

ما زال طقس صيفي مريح يؤثر على لبنان، لتعود وترتفع الحرارة بقاعاً وجبلاً بدءا من يوم الثلاثاء، فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً ساحلا والرطوبة عالية مع تشكل ضباب على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٥ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح : جنوبية غربية وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر مائج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الاثنين : طقس صيفي مريح مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة، وتتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط خاصة على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء : طقس صيفي مريح مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س