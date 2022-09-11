كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس إعتيادي حاليًا على لبنان مع إستقرار بدرجات الحرارة اليوم لتعود وتنخفض يوم غد، ومن المتوقع أن تنخفض اكثر منتصف الأسبوع لتتدنى إلى ما دون عتبة الثلاثين درجة بقليل نهارًا.
من جهة أخرى، هناك احتمال خفيف لتساقط مطر خفيف ومحلي بين مساء الثلاثاء الأربعاء…
وفي التفاصيل:
الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣٢ درجة، بقاعا بين ١٦ و٣٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٧ و ٢٨ درجة
٢- الجو: مشمس مع بعض السحب مساءً
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
الإثنين: طقس قليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلًا، بين ١٨ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الثلاثاء: طقس غائم جزئيًا مع إحتمال مطر خفيف محلي مساءً، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلًا، بين ١٨ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية أحيانًا خاصة شمالًا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س