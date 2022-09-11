كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس إعتيادي حاليًا على لبنان مع إستقرار بدرجات الحرارة اليوم لتعود وتنخفض يوم غد، ومن المتوقع أن تنخفض اكثر ‏منتصف الأسبوع لتتدنى إلى ما دون عتبة الثلاثين درجة بقليل نهارًا‎.‎

من جهة أخرى، هناك احتمال خفيف لتساقط مطر خفيف ومحلي بين مساء الثلاثاء الأربعاء‎…‎

وفي التفاصيل‎:‎

الأحد‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣٢ درجة، بقاعا بين ١٦ و٣٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٧ و ٢٨ درجة‎ ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: مشمس مع بعض السحب مساءً

‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٩‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الإثنين: طقس قليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلًا، بين ١٨ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ درجة ‏على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الثلاثاء: طقس غائم جزئيًا مع إحتمال مطر خفيف محلي مساءً، الحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلًا، بين ١٨ و٣٣ بقاعًا وبين ‏‏١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية أحيانًا خاصة شمالًا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س