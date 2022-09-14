كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحوّل خلال النهار الى قليل الغيوم كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحياناً.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل ومتقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا، ويعود الى الاستقرار اعتباراً من ظهر يوم الخميس مع ارتفاع في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة، وتستمر بالارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة، يتشكّل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصاً فترة قبل الظهر.

الخميس: غائم جزئياً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحياناً.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصًا خلال النهار.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 16الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,20

– ساعة غروب الشمس: 18,47.