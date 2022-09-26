كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر طيلة هذا الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٥ درجة

– الجو : مشمس

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: طقس مشمس والحرارة وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.