كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر طيلة هذا الاسبوع.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٥ درجة
– الجو : مشمس
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: طقس مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الاربعاء: طقس مشمس والحرارة وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.