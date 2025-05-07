كيف سيكون الطقس في لبنان خلال الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، خصوصاً جنوبي البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الخميس بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ومن دون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، خصوصاً جنوبي البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها على الساحل وفي الداخل ورطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الجنوبية لتصل أحيانا الى 55 كلم/س.

السبت: صاف الى قليل الغيوم صباحاً يتحول تدريجاً بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ورياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ومن دون تعديل على الجبال.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 29 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و70 في المئة.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,43

-ساعة غروب الشمس: 19,27