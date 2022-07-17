الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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كيف سيكون الطقس مطلع الأسبوع المقبل؟

منذ ساعتين
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل إعتيادي على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة. ويتحول الطقس حارًا أكثر من يوم الإثنين ولعدة أيام مع إرتفاع الحرارة خاصة جبلًا وفي الداخل لكنها تبقى ضمن موجات حر شهر تموز المعتادة…

وفي التفاصيل:

الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣١، بقاعًا بين ١٧ و٣٤ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٨ و٢٧ درجة
٢- الجو: قليل السحب مع تشكل الضباب على المرتفعات
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الإثنين: الطقس قليل السحب مع إرتفاع الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا، بين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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