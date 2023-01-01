كيف سيكون طقس أول أيام السنة الجديدة؟

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كلياً وسيستمر لغاية يوم الثلاثاء مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار ‏تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً‎.‎

ويذكر ألا عواصف في الأفق انما تقلبات جوية ضعيفة منتصف الأسبوع المقبل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١١ و٢٠ درجة، بقاعا بين صفر و١٤ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٥ و١٣ درجة

‏٢‏‎- ‎الجو: غائم جزئيا بسحب عالية

‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة‎.‎

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي‎:‎

الاثنين: الطقس مستقر وغائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ ‏درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س‎.‎

الثلاثاء: الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة تتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة ‏بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س‎.‎