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كيف سيكون طقس الـ”ويك أند”؟

21 - يناير - 2022
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة ‏للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ‏اضافي وبسيط في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ‏ضباب على المرتفعات، واشتداد سرعة الرياح ويرتفع معها موج البحر ‏مع إقتراب المنخفض الجوي.‏
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وجاء في النشرة الاتي:‏
‏- الحال العامة: يستقر الطقس نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ‏ليل السبت حيث سنتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا ‏مصحوب بكتل هوائية باردة وامطار وثلوج. (معدل درجات الحرارة ‏المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11و 19 درجة مئوية).‏
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‏- الطقس المتوقع في لبنان:‏
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة وتبقى دون ‏معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد ‏الظهر، مع احتمال لبعض المتساقطات الخفيفة بخاصة في الشمال. نحذر ‏من خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر ‏خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى من يوم السبت.‏

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات ‏الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات، ‏واشتداد سرعة الرياح ويرتفع معها موج البحر مع إقتراب المنخفض ‏الجوي.‏

الأحد: غائم مع رياح شديدة تقارب ال 80 كلم/س قترة قبل الظهر، يرتفع ‏معها موج البحر (3 امتار)، لذا نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على ‏الطرق. يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة ‏تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية مع تساقط ‏حبات من البرد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتتساقط الثلوج ‏على ال 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا ال ‏‏1000 متر وما دون شمالا.‏

الاثنين: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل امطار غزيرة في ‏الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط ‏الثلوج على ارتفاع ال 1000 متر ودون، شمالا وفي الداخل، تخف ‏المتساقطات مساء.‏

‏- الحرارة على الساحل من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 ‏درجات، في الداخل من 1 الى 11 درجة.‏
‏- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 ‏كلم/س.‏
‏- الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.‏
‏- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 70%‏
‏- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:18درجة.‏
‏- الضغط الجوي: 772 ملم زئبق.‏
‏- ساعة شروق الشمس:6,42‏
‏- ساعة غروب الشمس: 16,57‏

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