الجمعة 1 شوال 1444 ﻫ - 21 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف سيكون طقس "عيد الفطر"؟

منذ 19 ثانية
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة يرافقنا في الأيام المقبلة. وسترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية مطلع الأسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية، والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٦ و٢٠ بقاعًا وبين ٩ و١٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٤ ساحلًا وبين ٦ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    السياحة في لبنان
    ترقّب لـ "صيف واعد".. كم تبلغ نسبة الحجوزات في القطاع السياحي؟
    إيلي محفوض
    محفوض يدعو النواب إلى الصمود: لعدم الانجراف نحو مسايرة أيّ دولة
    إطلاق الموسم السياحي لصيف 2023 لمدينة جبيل
    الحواط: يوم أُدخل لبنان في صراع المحاور بدأ الانهيار

    الأكثر قراءة

    العيد- تعبيرية
    هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت
    الفنانة شيرين عبد الوهاب
    بالصورة.. شيرين بشكل مختلف وتغيير جذري
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر