كيف سيكون طقس "عيد الفطر"؟

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة يرافقنا في الأيام المقبلة. وسترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية مطلع الأسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية، والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٦ و٢٠ بقاعًا وبين ٩ و١٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٤ ساحلًا وبين ٦ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.