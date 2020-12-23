كيف سيكون طقس عيد الميلاد؟

تعبر كتل هوائية باردة فوق الحوض الشرقي للمتوسط، وتؤثر حالياً على لبنان لكنها ستكون سريعة الحركة وبالتالي ستنكفئ سريعا عن المنطقة.

تتساقط خلالها امطار متفرقة وثلوج على الجبال العالية. يعود الاستقرار الى الاحوال الجوية تدريجياً بعد ظهر الغد وعلى ما يبدو الاستقرار سيستمر لفترة طويلة (بين الاسبوع والعشرة ايام ) بما ان العواصف والمنخفضات تتركز في الفترة المقبلة غرب القارة الاوروبية ما يتسبب بإنكفائها عن منطقتنا.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١١ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا الى غائم احتمال امطار محلية وثلوج على ١٨٠٠م

٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة اجمالا٢٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

الخميس : غائم جزئيا ومتقلب مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية قبل الظهر وثلوج خفيفة على ١٦٠٠م اذا توفر الهطول والحرارة مستقرة و تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١١ درجة الرياح غربية ضعيفة اجمالاً.

الجمعة : طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة و تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٥ و ١١ درجة الرياح غربية ضعيفة اجمالاً.