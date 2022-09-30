كيف سيكون طقس نهاية أيلول؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر وجميل وحار نهاراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم التي تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة نهاراً ويبقى الطقس مستقرا في الأيام المقبلة، لتعود وتنخفض درجات الحرارة بدءا من يوم الأحد.

يذكر ألا أمطار شاملة في المدى المنظور.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٢ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٨ درجة.

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الأحد: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٤ و٣٠ درجة ساحلا، ١٤ و٣١ بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.