كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر في اليومين المقبلين.

ويتحول الطقس إلى أكثر حار بدءا من مطلع الاسبوع المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة

– الجو : قليل السحب مع تشكل الضباب على المرتفعات

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلةوتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاحد: طقس قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.