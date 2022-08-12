الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

منذ 17 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس صيفي مريح يستمر لغاية منتصف الاسبوع المقبل، قبل أن ترتفع درجات الحرارة الخميس المقبل من جديد، مع بقاء الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط مع تشكل ضباب على الجبال.

وفي التفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٥ درجة
– الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب
– الرياح : جنوبية غربية وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر مائج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس صيفي مريح مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط خاصة على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاحد: طقس صيفي مريح مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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