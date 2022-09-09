الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

منذ 19 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس حار، يترافق مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتعود وتنخفض يوم الاحد‎.‎

ومن المتوقع أن تنخفض مزيدا درجات الحرارة الاسبوع المقبل لتتدنى ما دون عتبة الثلاثين درجة نهاراً في النصف الثاني من ‏الاسبوع المقبل‎,‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎

‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٦ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٨ درجة
‎- ‎الجو : مشمس
‎- ‎الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜‏
‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩‏‎ hpa
‎- ‎الرؤية جيدة
‎- ‎البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: طقس حار نهاراً وقليل السحب الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلا ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ درجة على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاحد: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا ١٨ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ ‏درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س‎.‎

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