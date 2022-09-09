كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

يؤثر على لبنان طقس حار، يترافق مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتعود وتنخفض يوم الاحد.
ومن المتوقع أن تنخفض مزيدا درجات الحرارة الاسبوع المقبل لتتدنى ما دون عتبة الثلاثين درجة نهاراً في النصف الثاني من الاسبوع المقبل,
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٦ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٨ درجة
- الجو : مشمس
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس حار نهاراً وقليل السحب الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلا ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الاحد: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلا ١٨ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.