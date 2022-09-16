الجمعة 20 صفر 1444 ﻫ - 16 سبتمبر 2022 |
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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

منذ 4 دقائق
الطقس

الطقس

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طقس مستقر وحار قليلًا يؤثر على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع إرتفاع بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تعود للإنخفاض مطلع الأسبوع…

وفي التفاصيل:

الجمعة:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٢ و٣١ درجة، بقاعًا بين ١٣ و٣٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٧ درجة
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

السبت: طقس قليل السحب، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الأحد: طقس قليل السحب، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

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