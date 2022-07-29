كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

طقس صيفي رطب جدًا ساحلًا وحار من المتوقع أن يستمر اليوم مع إرتفاع بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض مجددًا الأحد، فيما تبقى مرتفعة بقاعًا. الإرتفاع بالحرارة يكون واضح أكثر جبلًا وبقاعًا ولا صحة للشائعات المتداولة عن أن الحرارة ستتجاوز عتبة الـ٤٥ درجة…

وفي التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٥ و٣٤، بقاعًا بين ١٨ و٤٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٣٠ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

السبت: طقس قليل السحب مع إستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا، بين ١٨ و٣٩ بقاعًا وبين ١٩ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الأحد: طقس قليل السحب مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا، بين ١٨ و٣٩ بقاعًا وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية إلى جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س