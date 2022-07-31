كيف علقت إسرائيل على استعراض حزب الله بشأن سُفن "كاريش"؟

سفينة «إنرغرين» للتنقيب عن الغاز في حقل كاريش في أيار الماضي (رويترز)

حذرت إسرائيل من تكرار التهديدات التي أطلقها حزب الله مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة حول منصة كاريش، خاصة مقطع الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي في حزب الله صباح الأحد.

وقال مراسل الشؤون العربية في “القناة 12″، يارون شنايدر، إنّ “الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي موجه إلينا أي للإسرائيليين”، مضيفاً أنّه “يجسد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التي أطلقها مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة حول منصة كاريش”.

وبحسب شنايدر، فإن “تهديدات نصرالله تتمثل بالمس بمنصة الغاز كاريش، وليست هي فقط، بل أيضاً المس بالسفن الموجودة في المحيط، وسلسلة من الأهداف في البحر وخاصة في محيط المنطقة المتنازع عليها والتي تجري حولها حالياً مفاوضات بين إسرائيل ولبنان”.

مع هذا، فقد اعتبرت “القناة 12” الإسرائيلية أنّ “الفيديو الذي نشره حزب الله اليوم يعتبر ترحيباً بالموفد الأميركي أموس هوكشتاين”.

وحملت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي اليوم الأحد عنوان: “في المرمى… واللعب بالوقت غير مفيد”، كذلك، استعرض الفيديو صواريخ بحرية.

من جهة أخرى قال مسؤول إسرائيلي تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويته إن المبعوث الأميركي سيعرض اقتراحا إسرائيليا جديدا “يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي دون الخوض في التفاصيل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف يتمكن اللبنانيون من القيام “ببعض التنقيب هناك”.