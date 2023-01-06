الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف علّقت السفارة الأميركيّة على مغادرة "شيا" بيروت؟

منذ 34 ثانية
السفيرة الأميركية دوروثي شيا

السفيرة الأميركية دوروثي شيا

A A A
طباعة المقال

صدر عن المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بيروت جوليا غروبلاكر البيان الآتي: “مرحبا من السفارة الأميركية في بيروت. شكرًا جزيلاً على الرسائل الطيبة التي أرسلها العديد منكم في الأيام القليلة الماضية.

تفخر السفارة في بيروت بترشيح الرئيس جو بايدن للسفيرة شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. في غضون ذلك، لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان.

تتطلع السفيرة إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني، حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد. وكما تقول السفيرة دائمًا، نحن في هذا التحدي معًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية
    بالصورة.. انقلاب آلية تابعة للكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل"
    أفراد عصابة السرقة
    نفّذوا أكثر من 100 عملية سرقة.. كمائن مُتزامنة توقِع بأفراد عصابة
    نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي
    القصيفي: اقتحام المسجد الأقصى سيكون منطلقًا لانتفاضة جديدة

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
    طوني بارود
    بالصورة: طوني بارود يغادر لبنان نهائياً... وكلمات مؤثرة من ابنته
    حادث سير مروع في فيطرون
    بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون