كيف علّق البيت الأبيض على استهداف الصحافيّين في الجنوب؟

أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، إلى أنّ “صلوات الرئيس الأميركي جو بايدن مع عائلة مصور تلفزيون رويترز الذي قُتل أثناء عمله في جنوب لبنان”.

وذكرت دالتون للصحافيين اليوم الجمعة، وفق ما نقلت رويترز: “نحن نعلم أن العمل الذي تقومون به جميعًا خطير بشدة واليوم هو تذكير بذلك”.

وقالت رويترز في بيان اليوم الجمعة: “نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله”.

يشار إلى أنّ قصفًا إسرائيليًا استهدف مجموعة من الصحافيين في علما الشعب في جنوب لبنان، بينهم طواقم تابعة لقناة الجزيرة ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز، مما أدى إلى مقتل المصور الصحافي لوكالة رويترز عصام عبد الله، بينما أصيب 3 آخرون، بينهم مراسلة قناة “الجزيرة” كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا.