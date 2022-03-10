بهاء الحريري: قرار المحكمة الخاصة بلبنان انتصار لسيادة القانون والعدالة

غرّد رجل الأعمال، بهاء الحريري عبر “تويتر، قائلا: “قرار إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن إبطال حكم تبرئة قتلة والدي الشهيد رفيق الحريري، وإدانة المتهمين يعتبر انتصاراً لسيادة القانون والعدالة”.

إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن إبطال حكم تبرئة قتلة والدي الشهيد رفيق الحريري، وإدانة المتهمين يعتبر انتصاراً لسيادة القانون والعدالة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 10, 2022

وكانت غرفة الإستئناف في ​المحكمة الدولية​ الخاصة في لبنان، بقضية التفجير الذي أدى إلى استشهاد رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​، فسخت حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما. وقد أصدرت مذكرات توقيف بحقهما.

وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 آب 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، كما حكمت ببراءة ثلاث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وفي 11 كانون الأول 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.