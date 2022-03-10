الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: قرار المحكمة الخاصة بلبنان انتصار لسيادة القانون والعدالة

10 - مارس - 2022
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 6:16 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

غرّد رجل الأعمال، بهاء الحريري عبر “تويتر، قائلا: “قرار إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن إبطال حكم تبرئة قتلة والدي الشهيد رفيق الحريري، وإدانة المتهمين يعتبر انتصاراً لسيادة القانون والعدالة”.

وكانت غرفة الإستئناف في ​المحكمة الدولية​ الخاصة في لبنان، بقضية التفجير الذي أدى إلى استشهاد رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​، فسخت حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما. وقد أصدرت مذكرات توقيف بحقهما.

وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 آب 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، كما حكمت ببراءة ثلاث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وفي 11 كانون الأول 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقل الغاز من مصر الى لبنان.. ما الجديد؟
    في بوداي.. انتشال جثتي شابين غرقا في بركة
    عقيص: لن نقبل بأي وصاية على عمل لجنة الوقاية من التعذيب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها