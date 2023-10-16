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لأسباب أمنية.. الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى بيروت

منذ 57 ثانية
الخطوط الجوية السويسرية

الخطوط الجوية السويسرية

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أعلنت الخطوط الجوية السويسرية الاثنين تعليق رحلاتها المتّجهة إلى بيروت حتى 28 تشرين الأول “بسبب الوضع في الشرق الأدنى والتوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان”، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وقالت الشركة السويسرية: “بعد دراسة معمّقة للوضع في لبنان، قررنا تعليق رحلات الذهاب والإياب بين سويسرا وبيروت، نظرًا لعدم إمكان استبعاد توسّع النزاع في الوقت الحالي”.

وفي ضوء هذا القرار، أُلغيت أربع رحلات بين زوريخ والعاصمة اللبنانية.

وأشارت الشركة إلى أنها استدعت خبراء لتقييم المخاطر وأن استئناف الرحلات الجوية بين زوريخ وبيروت سيعتمد على “المستجدّات الجيوسياسية”.

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