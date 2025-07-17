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لأسباب تشغيلية.. تعديل جدول مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست"

منذ 5 ساعات
شركة طيران الشرق الأوسط

شركة طيران الشرق الأوسط

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان” تعديل جدول مواعيد بعض رحلاتها لأسباب تشغيلية وفق التالي:

1- تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول ولارنكا ليوم الجمعة 18 تموز 2025 لتصبح كالتالي:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265
تبكير موعد الاقلاع 09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266
تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271
تبكير موعد الاقلاع 07:25 09:55 بيروت لارنكا ME272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

2- تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول والقاهرة والدمام ليوم السبت 19 تموز2025 لتصبح كالتالي:
الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 اسطنبول بيروت ME265
تبكير موعد الاقلاع 08:55 11:25 بيروت اسطنبول ME266
تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271
تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME272
تبكير موعد الاقلاع 07:00 09:10 اثينا بيروت ME251
تبكير موعد الاقلاع 09:55 12:05 بيروت اثينا ME252
تأخير موعد الاقلاع 12:15 07:45 القاهرة بيروت ME304
تأخير موعد الاقلاع 14:35 10:05 بيروت القاهرة ME305
تأخير موعد الاقلاع 17:45 15:00 نيس بيروت ME223
تأخير موعد الاقلاع 21:45 19:00 بيروت نيس ME224
تأخير موعد الاقلاع 21:00 17:35 الدمام بيروت ME442
تأخير موعد الاقلاع 00:20 (+1) 20:55 بيروت الدمام ME443
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع صباح اليوم التالي

3-أما بالنسبىة لمواعيد اقلاع الرحلات من والى اُثينا خلال الفترة الممتدة من السبت 19 تموز2025 ولغاية السبت 07 أيلول 2025 فستصبح كالتالي:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 07:00 09:10 اثينا بيروت ME251
تبكير موعد الاقلاع 09:55 12:05 بيروت اثينا ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة”.

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