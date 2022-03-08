“لأنك فاشل”.. بو عاصي يرد على باسيل

رد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب بيار بو عاصي على تصريح “رئيس التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، عبر “تويتر”، قائلا: “ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك، ليه وعيت عليه منكوت قبل الانتخابات بشهرين”؟

وتابع: “ما زال التخلي عن القانون الارثوذكسي خيانة عظمى، ليه ما طرحتو ببرنامجك الانتخابي الأخير”؟

وأضاف: “ليه فرطت بأكبر تمثيل مسيحي بتاريخ المجلس بلبنان وكنت شريك مضارب بانهيار الدولة والاقتصاد؟ لأنك فاشل”.

ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك، ليه وعيت عليه "منكوَت" قبل الانتخابات بشهرين؟ ما زال التخلّي عن القانون الارثوذكسي خيانة عظمى، ليه ما طرحتو ببرنامجك الانتخابي الاخير؟ ليه فرّطت بأكبر تمثيل مسيحي بتاريخ المجلس بلبنان وكنت شريك مضارِب بانهيار الدولة والاقتصاد؟ لأنّك فاشل ودجّال https://t.co/9MttPyHdDI — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) March 8, 2022