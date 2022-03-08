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“لأنك فاشل”.. بو عاصي يرد على باسيل

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 7:33 مساءً
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رد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب بيار بو عاصي على تصريح “رئيس التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، عبر “تويتر”، قائلا: “ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك، ليه وعيت عليه منكوت قبل الانتخابات بشهرين”؟

وتابع: “ما زال التخلي عن القانون الارثوذكسي خيانة عظمى، ليه ما طرحتو ببرنامجك الانتخابي الأخير”؟

وأضاف: “ليه فرطت بأكبر تمثيل مسيحي بتاريخ المجلس بلبنان وكنت شريك مضارب بانهيار الدولة والاقتصاد؟ لأنك فاشل”.

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