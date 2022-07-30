السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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لأول مرة.. إسرائيل تنشر صورة اللبناني الذي فجر سفارتها في الأرجنتين

منذ ساعة واحدة
عناصر من الامن الاسرائيلي

عناصر من الامن الاسرائيلي

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نشر جهاز الموساد الإسرائيلي، لأول مرة، صورة اللبناني محمد نور الدين نور الدين، الذي يتهمه بتفجير سفارته في الأرجنتين عام 1992، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وقال موقع “Infobae” الإخباري الأرجنتيني، إن نور الدين كان عضوا في حزب الله، وكان يقيم مع عائلته في مدينة “فوز دو ايغواسّو” البرازيلية، التي تقع في منطقة “الحدود المثلثة” بين البرازيل والبارغواي والأرجنتين.

وفي 17 آذار 1992 قاد سيارة محملة بالمتفجرات، وفجرها أمام مدخل سفارة اسرائيل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

والأسبوع الماضي، زعم تحقيق للموساد الإسرائيلي، أن “حزب الله وليس إيران هو من يقف خلف هجومين استهدفا مؤسسات تابعة لاسرائيلي في الأرجنتين في التسعينيات، وأسفرا عن مقتل العشرات”.

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