لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ "أرض-جو" أطلق من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، أنه تمَّ اعترض صاروخ “أرض-جو” أطلق من جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ المواجهة التي اندلعت في 7 تشرين الأول الجاري.

وقال متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان مقتضب، نقلته إذاعة الجيش: “اعترض الدفاع الجوي قبل قليل صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي”.

وأضاف “ردت طائرة تابعة لسلاح الجو، بقصف مصدر إطلاق الصاروخ داخل الأراضي اللبنانية”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ “أرض-جو” من لبنان، فيما لم يصدر عن الجانب اللبناني تعليق على البيان الإسرائيلي.

وفي وقت سابقٍ الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة “إكس”، “إن مقاتلاته دمرت موقعاً عسكرياً، ونقطة مراقبة لحزب الله”.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أكثر من أسبوعين، تبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ولليوم التاسع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية”.