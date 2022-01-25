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لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها… الخارجية الفرنسية تعلّق على قرار سعد الحريري

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 8:47 مساءً
فرنسا - لبنان

فرنسا - لبنان

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علّقت الخارجية الفرنسية على قرار تعليق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عمله في الحياة السياسية، وقال على لسان الناطقة باسمها: “أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أمس انسحابه من الحياة السياسية اللبنانية التي لعب فيها دورا مركزيا، ونحن كنا دوما على اتصال منتظم معه. هذا القرار يعود له ، ونحترمه ولا يعود لنا التعليق عليه. ويجب ألا يؤثر ذلك على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية في موعدها المقرر في 15 أيار ، بشفافية وحيادية.

واعتبرت ان الأولوية يجب أن تعطى لتنفيذ القادة اللبنانيين للاصلاحات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين والخروج من الأزمة. وتبقى فرنسا من جانبها مع جميع شركائها الدوليين والإقليميين مصممة على دعم الشعب اللبناني”.

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