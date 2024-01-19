لإعادة إحياء المسار الرئاسي.. حراكٌ مستجدّ لمندوبي "الخماسيّة" نحو بيروت!

كشفت مصادر ديبلوماسية موثوقة أن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بصدد التحضير لاجتماع قريب لسفراء الخماسية في بيروت تمهيدًا لاجتماع مندوبيها على مستوى أعلى في عاصمة من عواصم اللجنة، سواء باريس أو الرياض أو الدوحة أو القاهرة، يكون تمهيديًا لعودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان حاملاً توجّهات اللجنة المركزية.

وأوضحت المصادر لـ”الجمهورية” أنّ هذا الحراك المستجد يأتي لإعادة إحياء مسار الاستحقاق الرئاسي اللبناني، بعدما طغى الوضع الإقليمي المتفجّر عليه، لافتًا إلى أن عليه ستبني فرنسا حركتها بالتنسيق مع أركان الخماسية على محاولة فصل المسارين الرئاسي اللبناني عن الإقليمي، حتى لا تزداد تعقيدات الملفين إذا ما بقيا متصلين.

وأكدت أن مندوبي الخماسية؛ السعودي نزار العلولا، القطري محمد الخليفي أو جاسم بن فهد، والفرنسي جان إيف لودريان، يعرفون الملف اللبناني تفصيلاً، وهم جاهزون للتحرّك مجددًا نحو بيروت بعد انتهاء اجتماع الخماسية، الذي لم يُحدّد زمانه ولا مكانه بعد، بانتظار جوجلة بعض الأفكار التي يتولاها السفراء في بيروت.