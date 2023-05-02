لإعادة الثقة.. مصارف جديدة إلى لبنان؟!

تلتئم لجنة الاقتصاد النيابية ظهر غد للبحث في مواضيع مصرفية واقتصادية، في حضور بعض مسؤولي المصارف في لبنان، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب فريد البستاني.

وعن برنامج الاجتماع، تكشف مصادر مصرفية لـ “المركزية” أنّه يمكن التطرق إلى إنشاء مصارف جديدة تعتمد على الـ “فريش دولار” وتكون فروع المصارف خارجية وتعمل بترخيص من مصرف لبنان، وذلك من أجل اعادة تفعيل القطاع المصرفي وإعادة الثقة به، خصوصًا أنّ هناك قبولًا للاستثمار المصرفي في لبنان.

لكنّها تعتبر أن “البحث في إنشاء مصارف جديدة قبل درس إعادة هيكلة المصارف الموجودة، لزوم ما لا يلزم، وأن المطلوب معالجة أوضاع القطاع المصرفي ومعرفة الاتجاهات الواجب سلوكها وتحديد الخسائر ومن يتحمّلها”.

وتشير إلى أنّ “القطاع المصرفي التزم بزيادة رأسماله بنسبة ٢٠ في المئة كما طالب مصرف لبنان، وتتقيد بالتعاميم التي أصدرها رغم الخسائر التي تعرض لها من جراء توقف الدولة اللبنانية عن تسديد مستحقاتها وهذا ما أدى إلى تنافر بين المصارف والمودعين”.

وتعتبر المصادر أن “القطاع المصرفي يعيش أسوأ أيامه، لذلك من المفروض معالجة أوضاعه قبل أي شيء آخر”.