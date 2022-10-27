لابيد: لبنان اعترف بدولة إسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أشار رئيس الوزراء ​الإسرائيلي​، ​يائير لابيد​، الى أن “الاتفاق البحري مع ​لبنان​ إنجاز دبلوماسي واقتصادي”، وقال ان لبنان اعترف بدولة إسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قال إن الحكومة الإسرائيلية وافقت اليوم الخميس 27\10\2022، على اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان توسطت فيه الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق رسالة بالموافقة على الاتفاق، التي سيتم توقيعه رسميا في وقت لاحق اليوم الخميس 27\10\2022.

وكان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد وصل الى بعبدا صباح اليوم الخميس 27\10\2022، وسلم الرئيس ميشال عون رسالة اميركية رسمية في ما يتعلق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ليخرج هوكشتاين لاحقاً ويعلن عن ان هذا اليوم هو تاريخي بعد توصل البلدين الى اتفاق الترسيم.

وقال هوكشتاين بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا: “نعيش يوماً تاريخيًّا بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الإستقرار على جانبَي الحدود”، لافتاً إلى أنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريباً”.

كما شدّد على أن “الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الإتفاق”.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: “الرسالة الأميركيّة الرسميّة التي سلّمها هوكشتاين للرئيس عون وهي نفسها التي نُشرت سابقاً إنّما أصبحت رسميّة اليوم، وقد وافق لبنان على مضمونها”.

وأضاف: “الرئيس عون كلّف وفداً باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، وستكون هناك رسالة أيضاً للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية”.

كما شكر بو صعب، هوكشتاين “فقد ساهم عمله بأن نصل إلى هذا الاتفاق التاريخي ولم نأخذ طرفاً مع أحد”.