لاجراء فحوصاتPCR” ‎”.. لجنة الرعاية في السجون: لا اصابات بفيروس كورونا ‎

بدعوة من نقابة اطباء لبنان في بيروت، عقدت “لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا” اجتماع عمل في بيت الطبيب- فرن الشباك.

شارك فيه نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط ومديرة النقابة ناتالي ريشا، رئيسة “جمعية الامراض الجرثومية ” و المتخصصة بـ كورونا الدكتورة مادونا مطر، الدكتورة نادين يارد ممثلة “اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى” في وزارة الصحة، الدكتور عبد الحليم أحمد وميريام حداد من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، العميد ابراهيم حنا رئيس قسم الطبابة في سجن رومية، مندوبة “منظمة الصحة العالمية” الدكتورة غادة ابو مراد، والدكتور حبيب حزقيال رئيس “الجمعية اللبنانية للطب العام”.

‎وخلال الاجتماع، جدد العميد حنا التأكيد أن لا إصابات بفيروس كورونا بين السجناء حتى الآن بفضل الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي الوباء. وشدد المجتمعون على ضرورة متابعة العمل مع الجهات المعنية في نقابة المحامين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتخفيف الاكتظاظ في السجون، علما انه تم الافراج حتى الآن عن 10% من المساجين نتيجة الجهود التي قام بها المعنيون، لكنهم اعتبروا ذلك غير كاف وإن كان جيدا لأن مشكلة الاكتظاظ لا تزال قائمة.

‎وعلم المجتمعون انه تم تجهيز مبنى لاستقبال المساجين في حال اصابتهم بفيروس كورونا وكانت نتيجة فحوصهم المخبرية PCR ايجابية. وشددوا على ضرورة تجهيز مستشفى خاص للاعتناء بالسجناء وعلاجهم عند الضرورة. كما طالبت اللجنة بإجراء فحوصات مخبرية خصوصا في مراكز التوقيف (النظارات).

‎وأكد النقيب ابو شرف ان نقابة الاطباء تعمل مع الجمعيات المعنية في النقابة على تأمين اطباء اختصاصيين لرفع درجة الكفاءة الطبية في السجون والسهر على التدابير الوقائية المتخذة