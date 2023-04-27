لاحَق سياسيّين من الصفّ الأوّل.. "زورو" يتحضّر لمواجهة "بنكرجية لبنان"

أكّدت مصادر متابعة لملف رياض سلامة وآخرين لـ”نداء الوطن” أنّ “بنكرجية لبنان” على موعد مع محقق فرنسي اسمه سيرج تورنير الذي يلقب في بعض الدوائر القضائية والسياسية في باريس بـ “زورو”، وفي تاريخه جملة إنجازات يعرفها القضاء الأوروبي جيدًا مثل ملاحقته سياسيين ورجال أعمال من الصف الأول (نيكولا ساركوزي، وفرانسوا فييون، وبرنار تابي، فانسان بولوريه، وسيرج داسو…)، حتى بات مهابًا جدًا من الأسماء اللامعة والنافذة في فرنسا.

ويتوقع أن القاضية الفرنسية أود بوريسي تنتقل هذه السنة إلى موقع آخر في السلك القضائي الفرنسي، ويخلفها في الملف اللبناني تورنير، لكن ليس قبل أن تصدر بوريسي القرارات الظنية والاتهامية، وهي بدأت بذلك.

وتردد أمس أن مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا بوعسلي قد يكون قدم استقالته من منصبه، علمًا بأنه مطلوب للتحقيق معه في الأيام المقبلة ضمن عدد من الشهود والمشتبه بهم بالنسبة للمحققين الأوروبيين.

ولا تستبعد مصادر متابعة لـ “نداء الوطن” رغبة بوعسلي بالمضي قدمًا في التعاون مع القضاء الأوروبي كما فعل نبيل عون قبله، ويرجح أنّ مروان خير الدين سلك الطريق عينه. علمًا بأن خير الدين مطلوب منه العودة إلى باريس الشهر المقبل تأكيدًا لرحلة التعاون التي بدأها، والتي لا تلغي الاتهامات الممكنة، بل قد تخفف من وطأة المحاكمات إذا توصل المحققون إلى ضرورة محاكمته.