لازارو تفقد مناطق المواجهات وعاين آثار الدمار

تفقد القائد العام لقوات “اليونيفل” الميجور الجنرال أرولدو لازارو مناطق المواجهات في القطاع الشرقي، والخط الأزرق، وعاين آثار تبادل إطلاق النار، والخراب والدمار الذي حل بهذه المناطق.

وتوقف لازارو في مركز “اليونيفل” قبالة موقع العباد المعادي شرق حولا، الذي تتمركز فيه قوة من الوحدة الإندونيسية، وعند نقطة المطل “البانوراما” في عديسة قبالة مسكاف عام والمشرفة على مستوطنة كفار غلادي وسهل الحولة، حيث تتمركز قوة إندونيسية للمراقبة.

وجدد الجنرال لازارو التأكيد بأن الحل السياسي والدبلوماسي، هو السبيل الوحيد الممكن، داعياً جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، حتى يتمكن الناس من العودة وإعادة البناء.