لا إصلاحات في ظلّ الفراغ.. والحلّ السياسيّ وحده غير كافٍ!

لفت مدير معهد دراسات السوق باتريك مارديني، إلى أنّ “أبرز ما يتم التركيز عليه، عندما نتحدث على الصعيد الاقتصادي، هو ضرورة القيام بمجموعة من الإصلاحات لها علاقة بالسياسة الماليّة وبإصلاح القطاع المصرفي والكهرباء والإصلاحات النقدية وغيرها. وكي نتمكن من القيام بهذه الإصلاحات، نحن بحاجة إلى حكومة فعليّة ومجلس نوّاب قادر على التشريع”.

وأضاف في حديثٍ لموقع mtv: “لذلك الفراغ على المستوى السياسي أي في رئاسة الجمهورية وعلى المستوى الحكومي يجعلنا عاجزين عن القيام بالإصلاحات. وبسبب الفراغ هذا، الدولة غير قادرة على القيام حتى بالإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد”.

كما شدد على أنّه “حتى في ظلّ وجود رئيسٍ وحكومة، من دون القيام بالإصلاحات اللازمة، لن يتغيّر الوضع. فالبلد يخرج من أزمته إذا أتى التحسّن السياسي بأشخاص يريدون العمل فعلاً من أجل البلد واتخاذ الإجراءات المطلوبة في كافة القطاعات”.