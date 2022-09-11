لا إنترنت في هذه البلدة... والأهالي يناشدون!

تشهد بلدة كفرجوز انقطاعاً في الانترنت منذ أمس السبت 10/9/2022 بعدما امتنعت البلدية عن تزويد غرفة الانترنت للبلدة بالتيار الكهربائي بسبب عدم دفع أوجيرو فاتورة الاشتراك الشهري المتوجبة عن الشهر الماضي، وهو ما ألحق أفدح الخسائر بالمؤسسات والشركات والمنازل والأشخاص، مع العلم ان جزءا من حبوش يتغذى من هذه الغرفة وقد تأثر سلبا أعمال مؤسساته ومصانعه.
وناشد أهالي كفرجوز رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل إعادة التيار الكهربائي للغرفة لانتظام الأعمال وحل القضية مع أوجيرو التي تنفذ إضرابا، حتى لا يتكبد الاهالي الخسائر والإضرار نتيجة انقطاع الانترنت عن كفرجوز.