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لا إنترنت في هذه البلدة... والأهالي يناشدون!

منذ 5 دقائق
الإنترنت

الإنترنت

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تشهد بلدة كفرجوز انقطاعاً في الانترنت منذ أمس السبت 10/9/2022 ‏بعدما امتنعت البلدية عن تزويد غرفة الانترنت للبلدة بالتيار الكهربائي ‏بسبب عدم دفع أوجيرو فاتورة الاشتراك الشهري المتوجبة عن الشهر ‏الماضي، وهو ما ألحق أفدح الخسائر بالمؤسسات والشركات والمنازل ‏والأشخاص، مع العلم ان جزءا من حبوش يتغذى من هذه الغرفة وقد ‏تأثر سلبا أعمال مؤسساته ومصانعه‎.‎

وناشد أهالي كفرجوز رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل إعادة ‏التيار الكهربائي للغرفة لانتظام الأعمال وحل القضية مع أوجيرو التي ‏تنفذ إضرابا، حتى لا يتكبد الاهالي الخسائر والإضرار نتيجة انقطاع ‏الانترنت عن كفرجوز‎.‎

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