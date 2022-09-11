لا إنترنت في هذه البلدة... والأهالي يناشدون!

تشهد بلدة كفرجوز انقطاعاً في الانترنت منذ أمس السبت 10/9/2022 ‏بعدما امتنعت البلدية عن تزويد غرفة الانترنت للبلدة بالتيار الكهربائي ‏بسبب عدم دفع أوجيرو فاتورة الاشتراك الشهري المتوجبة عن الشهر ‏الماضي، وهو ما ألحق أفدح الخسائر بالمؤسسات والشركات والمنازل ‏والأشخاص، مع العلم ان جزءا من حبوش يتغذى من هذه الغرفة وقد ‏تأثر سلبا أعمال مؤسساته ومصانعه‎.‎

وناشد أهالي كفرجوز رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل إعادة ‏التيار الكهربائي للغرفة لانتظام الأعمال وحل القضية مع أوجيرو التي ‏تنفذ إضرابا، حتى لا يتكبد الاهالي الخسائر والإضرار نتيجة انقطاع ‏الانترنت عن كفرجوز‎.‎