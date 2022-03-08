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لا بديل عن النفط العراقي.. أزمة كهرباء تلوح بالأفق!

8 - مارس - 2022
آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 5:39 مساءً
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على قاعدة “البحصة بتسند خايبة”، تعتمد مؤسسة كهرباء لبنان على النفط العراقي فقط لتشغيل معامل الانتاج، في انتظار وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر في “كهرباء لبنان” لـ “المركزية” أن المؤسسة “تشغّل معامل الإنتاج من باخرة واحدة فقط من النفط العراقي تحمّل ما بين 40 و45 ألف طن شهرياً، بما يؤمِّن 400 و500 ميغاواط”.

وأكد المصدر أن “لا مصدر آخر للمؤسسة سوى النفط العراقي، وننظّم التغذية على أساس 400 و500 ميغاواط كي نستطيع تأمين التيار الكهربائي للمرافق الأساسية في الدولة كالمقرّات الرئاسية، والوزارات، والمطار، والمرفأ، والصرف الصحي، ومضخّات المياه، والمستشفيات الحكومية…، هذا ما يمكن للمؤسسة القيام به حالياً لا أكثر ولا أقل”.

وأشار الى أنه “إذا استمرينا في الحصول على النفط العراقي فلا مشكلة في البقاء على هذا النمط من التغذية، وبالتالي لن نتأثّر بأي مستجدات أخرى على صعيد استيراد النفط”.

وحذّر المصدر من أنه “إذا توقف النفط العراقي “فلا بديل آخر”، موضحا أن “الدولة لا تؤمّن السلفات للمؤسسة، والغاز المصري والكهرباء الأردنية لم يصلا بعد إلى لبنان، فلا يوجد بالتالي أي مصدر آخر سوى النفط العراقي الذي يصل كل شهر بكمية محدودة أصلاً في باخرة متوسطة الحجم وليست من الحجم الكبير الذي يسع 60 و70 ألف طن”.

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