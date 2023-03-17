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لا بوادر حلول.. "أوجيرو" تُعلن التوقّف عن العمل لثلاثة أيام

منذ 36 دقيقة
أوجيرو

أوجيرو

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أصدر المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو بيانًا أشار فيه إلى أنّه “بعد أن أصبحنا في حال عجز حتى عن الوصول إلى مراكز عملنا. وبعد أن لامس سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة. ومع دخول أيام الصوم المبارك وما لها من مصاريف. ولأننا لم نستطع لغاية تاريخه التوصل إلى أي بوادر حلول قد تؤدي إلى التخفيف من أعباء الاستمرار، وحرصًا منا على كرامة العاملين. يعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو:

التوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز أيام الإثنين والأربعاء والجمعة بتاريخ 20/22/24 آذار 2023.

وعليه يطالب المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو جميع الزملاء العاملين بتسمياتهم الوظيفية كافة الالتزام التام وذلك حرصًا على مصالحهم وعلى مصلحة الهيئة والقطاع وانتظار ما قد يستجد من تطورات يتابعها المجلس التنفيذي أولا بأول”.

 

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